نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أرسنال القادمة عقب الهزيمة أمام ليفربول والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال لخوض مواجهة قوية أمام نظيره نوتنجهام فورست، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتلقى فريق أرسنال الهزيمة على يد نظيره ليفربول، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد.

موعد مباراة أرسنال القادمة في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن تقام مباراة أرسنال ضد نوتنجهام فورست، يوم السبت المقبل الموافق 13 سبتمبر الجاري، على ملعب الإمارات معقل الجانرز.

وستنطلق صافرة مباراة أرسنال ضد نوتنجهام فورست، يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والثالثة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد نوتنجهام فورست

ويمكنكم مشاهدة مباراة أرسنال ضد نوتنجهام فورست، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، باعتبارها الوكيل لإذاعة بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

