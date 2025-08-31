نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مودرن سبورت يتفوق على حرس الحدود بهدف نظيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة مودرن سبورت أمام حرس الحدود وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. وتفوق مودرن سبورت بهدف دون رد ليواصل تحقيق النتائج الإيجابية منذ بداية الموسم. سجل هدف المباراة الوحيد رشاد المتولي في الدقيقة 21 ليكون هدف الفوز والنقاط الثلاث في المباراة. مودرن سبورت احتل المركز الثالث برصيد 10 نقاط، بينما احتل نادي حرس الحدود المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط.

