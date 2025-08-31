نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة رايو فاليكانو في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن هانز فليك، المدير الفني لنادي برشلونة، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة رايو فاليكانو في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأحد على ملعب "تيريزا ريفيرو"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني 2025-2026.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة برشلونة ورايو فاليكانو في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل برشلونة الرسمي لمواجهة رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: جوان جارسيا.

خط الدفاع: جول كوندي، إريك جارسيا، أندرياس كريستنسن، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: فيرنكي دي يونج، بيدري جونزاليس، داني أولمو.

خط الهجوم: فيران توريس، لامين يامال، رافينيا.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة ضد رايو فاليكانو مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس.

