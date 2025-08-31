نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل السلبى يحسم مباراة سموحه وبتروجيت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحه مع نظيره بتروجيت دون أهداف فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن مباريات الجولة الخامسة من مسابقة دوري نايل.

وبذلك يرتفع رصيد سموحه إلى 7 نقاط وبتروجيت إلى 9 نقاط.

جاءت المباراة حماسية سريعة فى شوطها الأول وتبادل الفريقين السيطرة على منتصف الملعب وتبادلا الهجمات وإن كان فريق سموحه هو الأخطر حيث لاحت له عده فرص للتهديف عن طريق بابى بادجى، صامويل امادى وأحمد فوزى.

ولاحت لفريق بتروجت فرصتين عن طريق بدر موسى وتوفيق محمد لم يتم استغلالهما لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

وفى الشوط الثاني لم تتغير الأمور كثيرًا فقد تبادل الفريقان الهجمات على المرميين الإ أن دفاع الفريقين تصدى لها لتنتهى المباراة بالتعادل السلبى.

