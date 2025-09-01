نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إدارة المصري تهنئ محمد موسى عضو المجلس لحصوله على درجة الدكتوراة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يتقدم مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، بخالص التهنئة إلى محمد موسى، عضو المجلس والمشرف على الفريق الأول، بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراة في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

وجاءت الرسالة بعنوان “دور إدارة التنوع والشمول في العلاقة بين تأثير المسئولية الاجتماعية للشركات على سمعة المنظمة”.

وأعد عضو المصري الرسالة تحت إشراف نخبة من الأساتذة: أ.د. محمد وهبة، أ.د. محمد عبد السلام راغب، أ.د. داليا أمارة، وبمشاركة أ.د. محمد حجازي (محكم خارجي) وأ.د. نيفين خورشيد (محكم داخلي).