مواجهات قوية لجمهورية شبين وسرس الليان والنصر والقناطر في افتتاح القسم الثاني

أحمد جودة - القاهرة - مواجهات قوية لجمهورية شبين وسرس الليات والنصر والقناطر في افتتاح القسم الثاني

تنطلق في الرابعة من عصر الثلاثاء منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية ا للقسم الثاني ب،باقامة7 مباريات قوية كالتالي:

1-جمهورية شبين مع حلوان العام

على ملعب نادي الجمهورية يلتقي فريق جمهورية شبين الكوم بقيادة عصام شعبان مع فريق حلوان العام بقيادة محمود الشيمي.

2-النصر مع إتحاد الشرطة

على ملعب نادي النصر يخوض فريق النصر بقيادة محمد خلف لقاء صعب مع فريق إتحاد الشرطة بقيادة محمد عبيدو.

3-سرس الليان مع المستقبل سبورت

يستضيف نادي ميت خافات لقاء فريق سرس الليان بقيادة عبد الحميد سلامة مع فريق مستقبل سبورت بقيادة محمد حسن.

4-القناطر الخيرية مع الشمس

على ملعب القناطر الخيريه يلعب فريق القناطر الخيرية بقيادة محمود طة مع فريق الشمس بقيادة طة شحاتة.

5-دياموند مع ليفيلز

يشهد كلية الزراعة بالجيزة لقاء بين فريق دياموند بقيادة ايمن عبد العزيز مع فريق ليفيلز بقيادة فؤاد سلامة.

6-ايسترن كومباني مع مصر للتأمين

على ملعب ايسترن كومباني يستقبل فريق ايسترن كومباني بقيادة طارق يحيي مع فريق مصر للتامين بقيادة علاء ابراهيم.

7-النجوم مع بنها

على ملعب نادي السلمانية يلعب فريق النجوم بقيادة عمرو عبده مع فريق بنها بقيادة سعيد مدبولي