نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. صفقة ليفربول المنتظرة مهددة بالفشل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية عن فشل صفقة انتقال الإنجليزي مارك جويهي مدافع كريستال بالاس إلى ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

كريستال بالاس يرفض رحيل جويهي إلى ليفربول

وكان ليفربول قد توصل لاتفاق مع كريستال بالاس لضم جويهي، وخضع المدافع الإنجليزي للفحوصات الطبية صباح اليوم الإثنين، واجتاز بالفعل الكشف الطبي تمهيدًا للانضمام إلى صفوف الريدز بمقابل 35 مليون جنيه إسترليني.

وذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، أن المفاوضات بين ناديا كريستال بالاس وليفربول بشأن التعاقد مع مارك جويهي قد تعثرت بعدما وصلت في وقت سابق إلى مراحل متقدمة، بسبب عدم إيجاد البديل المناسب.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة سكاي سبورتس فإن السبب وراء انهيار الصفقة، رفض البرازيلي إيجور جوليو مدافع برايتون الانضمام إلى كريستال بالاس لتعويض رحيل مارك جويهي.

ومن المنتظر، أن يعلن الريدز خلال الساعات القليلة القادمة عن التعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك قادمًا من نيوكاسل يونايتد.