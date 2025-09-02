نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. ليفربول يضم إيزاك في صفقة قياسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم ليفربول الإنجليزي صفقة انتقال السويدي ألسكندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ليفربول يضم ألكسندر إيزاك

وأعلن الريدز عبر موقعه الرسمي، عن التعاقد مع السويدي إيزاك قادمًا من نيوكاسل، وذلك لتدعيم مركز الهجوم.

ووقع ليفربول عقدًا مع المهاجم السويدي إيزاك، لمدة 6 مواسم، وتحديدًا حتى يونيو 2031، بعدما اجتاز اللاعب الفحوصات الطبية بنجاح.

وأجرى إيزاك حوارًا مع الموقع الرسمي لنادٍ ليفربول، بعد انضمامه بشكل رسمي، وقال: "أشعر أنني في حالة مذهلة، لقد كانت رحلة طويلة للوصول إلى هنا. لكنني سعيد للغاية بكوني جزءًا من هذا الفريق، هذا النادي، وكل ما يمثله. إنه أمر أفتخر به وأتطلع إليه بشدة".

وأضاف: "أنا سعيدٌ جدًا بانتهاء الأمر وعودتي إلى العمل. أتطلع لرؤية زملائي في الفريق والجماهير، والعودة إلى الملاعب".

وأختتم حديثه: "أعتقد أن لديّ الكثير لأقدمه، وأحتاج إلى تحسينه. أنا مهاجم، لكنني أسعى دائمًا لتقديم كل ما في وسعي للفريق، وأسعى لتسجيل الأهداف بشكل رئيسي، بل وأكثر من ذلك بكثير أيضًا، أريد الفوز بكل شيء. نعم، [بكل بساطة]".

ووفقًا لما ذكرته بعض التقارير الصحفية، فإن صفقة انتقال ألكسندر إيزاك ستصل إلى 130 مليون جنيه إسترليني، لتصبح الأغلى في تاريخ البريميرليج متخطيًا الرقم القياسي السابق الذي سجّله ليفربول عند ضم الألماني فلوريان فيرتز مقابل 125 مليون يورو.

وانتقل المهاجم السويدي البالغ من العمر 25 عامًا إلى صفوف نيوكاسل يونايتد بمقابل 70 مليون يورو، قادمًا من ريال سوسيداد الإسباني في صيف 2022.

وقدم ألكسندر إيزاك موسمًا استثنائيًّا مع فريقه نيوكاسل خلال الموسم المنصرم، حيث خاض مع الفريق 42 مباراة بكافة المسابقات، سجل خلالها، 27 هدفًا، وصنع 6 تمريرات حاسمة.