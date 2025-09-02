نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميًا.. إعارة لاعب ليفربول إلى أستون فيلا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي أستون فيلا عبر موقعه الرسمي عن التعاقد مع الإنجليزي هارفي إليوت، قادمًا من ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أستون فيلا يضم إليوت على سبيل الإعارة

ونجح الفيلا في التوصل لاتفاق مع ليفربول، على ضم هارفي إليوت، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع وجود بند بأحقية الشراء بمقابل 35 مليون يورو.

وانتقل اللاعب الإنجليزي البالغ من العمر 22 عامًا، إلى ليفربول في صيف 2019 قادمًا من فولهام، في صفقة انتقال حر.

وقدم هارفي إليوت موسمًا استثنائيًا، مع فريقه السابق الريدز خلال العام المنصرم، حيث قاد الفريق للتتويج بلقب البريميرليج، وخاض مع الفريق 29 مباراة، سجل 5 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة.