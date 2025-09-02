نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر يخوض أول تدريباته باستاد السلام استعدادًا لمواجهة إثيوبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني، أولى تدريبات الفريق استعدادًا لمواجهة منتخب إثيوبيا في العاشرة مساء يوم الجمعة المقبل ٥ سبتمبر باستاد القاهرة في إطار مباريات الجولة السابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ٢٠٢٦.

بدأ المران باحماءات بدنية ثم جمل فنية وتقسيمة في نهاية المران.

شارك في التدريب كلا من محمد الشناوي ومصطفي شوبير ومحمد صبحي و عبد العزيز البلعوطي ورامي ربيعة وخالد صبحي وعمرو الجزار وحسام عبد المجيد ومحمد ربيعة، ومحمد هاني وأحمد عيد ومحمد حمدي وأحمد نبيل كوكا وحمدي فتحي ونبيل عماد دونجا ومروان عطية ومحمود صابر و مهند لاشين وأحمد سيد زيزو و محمود تريزيجيه وابراهيم عادل ومصطفي محمد وأسامة فيصل.

حضر مران منتخب مصر خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة ومصطفي أبو زهرة عضو اتحاد الكرة والدكتور مصطفي عزام المدير التنفيذي لاتحاد الكرة.