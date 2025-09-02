نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صفقة الزمالك تظهر أمام المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور إن محمد إسماعيل مدافع الزمالك، يقترب من الظهور الأول مع القلعة البيضاء فى مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها 13 سبتمبر الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" من المقرر أن تشهد المباراة الظهور الأول للاعب خاصة فى ظل غياب الونش عن مباراة المصري البورسعيدي لتعرضه للطرد فى مباراة وادى دجلة الماضية".