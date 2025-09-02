نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جلسة الساحل تبرئ حسام حسن من أزمة مدرب الأحمال الجديد لمنتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، إن الأيام الماضية شهدت أقاويل كثيرة عن اعتراض حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر على طلب هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة تعيين مدرب الأحمال تياجو والذي سبق له العمل في جهاز البرتغالي كارلوس كيروش مع الفراعنة.

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" حسام حسن لم يعترض على طلب هاني أبو ريدة، ومن فترة طويلة عقد رئيس اتحاد الكرة جلسة مع التوأم في الساحل الشمالي وتحدثوا فيها عن رغبة لاعبي المنتخب الكبار ضم تياجو لجهاز المنتخب بجانب مخطط الأحمال البرازيلي".

وأضاف:" حسام حسن وافق على رغبة اللاعبين لكنه طلب من أبو ريدة انضمام مدرب الأحمال الجديد في معسكر أكتوبر، إلا أن رئيس الاتحاد أكد أنه سينهي اجراءات وصول تياجو إلى مصر يوم ٢٥ أغسطس الماضي وسيتواجد في المعسكر الذي انطلق اليوم وهو ما وافق عليه المدير الفني لمنتخب مصر".

واختتم:" تياجو تواجد في معسكر منتخب مصر اليوم، واستقبله التوأم ولا توجد خلافات بشأن وجوده في الجهاز الفني".