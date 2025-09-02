نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم حسن شحاته: لا بد من مساندة الجماهير لمنتخب مصر للوصول للمونديال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي كريم حسن شحاته،أنه لا بد من دعم ومساندة الجميع لمنتخب مصر في المباراتين المقبلتين أمام إثيوبيا وبوركينا فاسو في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

وواصل كريم حسن شحاته في تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم المذاع على قناة الحياة، أن حسام حسن المدير الفني للمنتخب لديه طموح كبير في الوصول بمنتخب مصر لكأس العالم وفرصة المنتخب كبيرة.

وتحدث كريم حسن شحاته عن اختيارات حسام حسن لقائمة منتخب وقال: اختيارات منطقية وفقا لمستويات اللاعبين في الدوري.