نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العالم يترقب من جديد… عودة بطولة مصر الدولية تحت أضواء الأهرامات كأيقونة البطولات الماسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تنطلق بطولة مصر المفتوحة للاسكواش 2025 خلال الفترة من 8 إلى 19 سبتمبر، لتجدد تأكيد ريادة مصر على الساحة العالمية في هذه الرياضة، وتواصل ترسيخ مكانتها كأول وأكبر بطولة ضمن الفئة الماسية على أجندة الاتحاد الدولي للاسكواش (PSA) للعام الثاني على التوالي لتنطلق من O West Sports Club وتعود لمنطقة الأهرامات بالجيزة بعد غياب 3 سنوات.

ويأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته نسخة العام الماضي بتتويج البطلة المصرية نور الشربيني والبطل المصري مصطفى عسل باللقب، مما يضاعف من ترقّب المنافسات هذا العام.

وتشهد نسخة هذا العام مشاركة واسعة تضم 152 لاعبًا ولاعبة من 29 دولة (76 لاعبًا و76 لاعبة)، يتنافسون على مجموع جوائز مالية قدره 732 ألف دولار أمريكي يتم توزيعها بالتساوي بين منافسات الرجال والسيدات، بما يعزز مكانة البطولة كإحدى أكبر وأهم الفعاليات على أجندة اللعبة عالميًا.

تقام الأدوار التمهيدية للبطولة خلال الفترة من 8 إلى 10 سبتمبر في نادي O West Sports Club، أحد أكبر أندية غرب القاهرة، بمشاركة 64 لاعبًا ولاعبة يتنافسون على التأهل للمباريات الرئيسية.

وتنطلق منافسات الدور الأول في 12 سبتمبر، تليها مباريات الدورين الثاني والثالث من 13 إلى 15 سبتمبر بين مجمع Sports Club O West والملعب الزجاجي بأهرامات الجيزة، قبل أن تنتقل الأدوار النهائية بالكامل إلى الملعب الزجاجي أمام أهرامات الجيزة.

تقام البطولة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ووزارة السياحة والآثار، وبرعاية البنك التجاري الدولي مصر سي أي بي (CIB)، وبشراكة مع مدينة O West التابعة لشركة أوراسكوم للتنمية، وتنظيم شركة iEvents.

وتتوج البطولة بمرحلتها الختامية المميزة مع عودة المباريات النهائية إلى أهرامات الجيزة للمرة الأولى منذ عام 2022، حيث تُقام منافسات ربع النهائي يومي 16 و17 سبتمبر، يعقبها نصف النهائي والنهائي يومي 18 و19 سبتمبر وسط أجواء استثنائية تعكس مكانة البطولة على الساحة الرياضية العالمية.

ومن المتوقع أن تستقطب البطولة نحو 850 متفرجًا في المدرجات وأكثر من 150 ألف متابع عبر المنصات الرقمية حول العالم، بما يرسخ مكانتها كإحدى أبرز البطولات العالمية. كما ستتولى قناة Squash TV بث المباريات مباشرة للجماهير، إلى جانب تغطية إعلامية دولية واسعة لأهم لحظات الحدث.

