أبطال وادى دجلة يسيطرون على المشهد الرياضي في أغسطس 2025 بأداء مبهر وميداليات دولية

أحمد جودة - القاهرة -

القاهرة،2 سبتمبر 2025: واصل أبطال أندية وادى دجلة – أكبر الأندية الخاصة في مصر – تحقيق الإنجازات الرياضية المتميزة على المستويين المحلي والدولي خلال أغسطس 2025، حيث تألق أبطال النادي في عدة رياضات مختلفة وحصدوا العديد من الجوائز والميداليات التي تعكس الجهود الكبيرة والتدريب المكثف.

في مجال الشطرنج، توج الدكتور باسم أمين – مدير أكاديمية وادى دجلة للشطرنج والمصنف الأول أفريقيًا – بالميدالية البرونزية في بطولة كأس قوناييڤ التي أقيمت في كازاخستان يوم 12 أغسطس الجاري، محققًا 6 نقاط من 9 مباريات دون أي هزيمة، وسط مشاركة أكثر من 60 لاعبًا ولاعبة من 18 دولة، بينهم أكثر من 20 أستاذًا دوليًا كبيرًا، ما يؤكد المكانة الكبيرة التي يحتلها أبطال وادي دجلة على الساحة العالمية.

وعلى صعيد التنس، حصدت لاعبة أندية وادى دجلة جودي طويلة كأس المركز الأول في منافسات زوجي الناشئات ببطولة جزيرة الورد الدولية المصنفة J100، التي أقيمت في الفترة من 11 إلى 16 أغسطس الجاري، مما يؤكد تفوق نادي وادى دجلة في رياضة التنس على المستويات المختلفة.

وفي رياضة سباحة الزعانف، أبدع أبطال أندية وادى دجلة في بطولة القاهرة الصيفية التي نظمها الاتحاد المصري لسباحة الزعانف في ستاد القاهرة الدولي من 16 إلى 25 يوليو، حيث حصل الفريق على إجمالي 59 ميدالية متنوعة (10 ذهبية، 18 فضية، 31 برونزية)، إضافة إلى كأس المركز الثالث لفئة 19 سنة. كما حصلت اللاعبة ملك عمرو على كأس أفضل سباحة في البطولة عن فئة 19 سنة.

وفي منافسات الكاراتيه، حقق أبطال وادى دجلة ومنتخب مصر نتائج مميزة في بطولة الألعاب العالمية التي أقيمت في الصين يوم 9 أغسطس الجاري، حيث توج عبد الله ممدوح بالمركز الثالث والميدالية البرونزية وزن 76 كجم، كما حصلت نورسين علي على المركز الثالث والميدالية البرونزية وزن 61 كجم، في حين نالت هدير أحمد المركز الرابع، مما يؤكد مكانة النادي في رياضة الكاراتيه على الساحة الدولية.

أما في رياضة التايكوندو، تألق أبطال أندية وادى دجلة ومنتخب مصر جني خطاب ومعتز عاصم في بطولتي كأس الرئيس G3 وبطولة أستراليا المفتوحة G2 التي أقيمت في أستراليا في الفترة من 13 إلى 16 أغسطس الجاري، حيث حصد معتز عاصم الميدالية الذهبية في كأس الرئيس والميدالية الفضية في بطولة أستراليا المفتوحة، في حين توجت جني خطاب أيضًا بالميدالية الذهبية في كأس الرئيس والميدالية الفضية في البطولة المفتوحة، في إنجازين يعكسان التفوق الكبير الذي يحققه أبطال النادي في هذه الرياضة.

تعكس هذه الإنجازات المتنوعة المستوى الرفيع والتفاني الذي يتمتع به لاعبو أندية وادى دجلة، وتؤكد الاستراتيجية الناجحة للنادي في دعم الرياضيين وتطويرهم، من خلال برامج تدريبية متقدمة وجهاز فني وإداري متخصص، مما يعزز مكانة النادي كمنارة رياضية وطنية ودولية ترفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية العالمية.

