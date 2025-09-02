نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسالة خاصة من دوناروما إلى جمهور مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كتب دوناروما حارس مرمى فريق باريس سان جيرمان السابق ومنتخب إيطاليا، رسالة خاصة إلى جماهير فريق مانشستر سيتي بعد الانضمام لهم.

قال جيجي دوناروما:

‏"أشاهد مانشستر سيتي منذ سنوات ودائمًا ما كنت معجب بمشاهدة هذا الفريق.."

"اليوم أنا حارسًا لهم وهذا شرف وفخر عظيم لي"

‏"لا أستطيع الانتظار لرؤيتكم في ملعب الاتحاد"

‏"أوعدكم بأنني سأفعل كل شيء ممكن لتحقيق النجاح لهذا النادي في السنوات القادمة".



لا أطيق الانتظار لمقابلة زملائي الجدد، والجهاز الفني، والجماهير. اللعب في ملعب الاتحاد سيكون أمرًا مميزًا جدًا بالنسبة لي

أنا متحمس جدًا لما ينتظرنا، وأعدكم بأنني سأبذل كل ما لدي لمحاولة مساعدة النادي على تحقيق المزيد من النجاحات



بيب غوارديولا هو احد افضل المدربين في تاريخ كرة القدم.

اعلن نادي مانشستر سيتي إتمام التعاقد مع نجم منتخب ايطاليا، بعد مفاوضات شاقة.

القيمة المالية: 26 مليون جنيه إسترليني، مع إمكانية إضافة مكافآت بناءً على الأداء.

مدة العقد: خمس سنوات، مع خيار التمديد لعام إضافي.

البديل لإيدرسون: دوناروما سيحل محل إيدرسون، الذي انتقل إلى فنربخشة التركي في صفقة بلغت نحو 12 مليون جنيه إسترليني.

تم إتمام الصفقة في اليوم الأخير لفترة الانتقالات الصيفية، بعد أن قدم مانشستر سيتي "ورقة الصفقة" إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، مما منحهم وقتًا إضافيًا لإتمام الإجراءات الورقية اللازمة بعد إغلاق نافذة الانتقالات الرسمية.



انتقال دوناروما إلى مانشستر سيتي جاء بعد فترة غير مستقرة في باريس سان جيرمان، حيث تم استبعاده تدريجيًا من التشكيلة الأساسية تحت قيادة المدرب لويس إنريكي، الذي فضل الحارس أرنو تيناس. ورغم ذلك، قدم دوناروما أداءً مميزًا مع الفريق الفرنسي، حيث ساهم بشكل كبير في فوزهم بدوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

