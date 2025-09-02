نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: ازمة الأهلى بمنتصف الملعب لا تظلموا المدافعين! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي محمد شبانة أن ازمة الأهلى ليست فى خط دفاعه كما يتحدث البعض حتى وان كان هناك تراجع فى مستوى بعض لاعبيه انما الأزمة الحقيقية فى خط الوسط المفتوح دائما وان الأهلى لم يستطع السيطرة على منطقة المناورات فى كل مبارياته الأخيرة بسبب عدم تمركز لاعبيه بشكل صحيح وادائهم العشوائى.

واضاف شبانة خلال برنامجه "من الآخر" والمذاع عبر راديو شعبي إف إم أن ريبيرو مدرب لا يجيد توظيف لاعبيه ولا يعرف قدراتهم الحقيقية.

مؤكدا إنه من المفارقة ان الأهلى يمتلك اقوى خط وسط بالملعب كأفراد ومن اسوأ خطوط الوسط بالدورى كأداء جماعى.

