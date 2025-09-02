نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسيرة رياضية ببنى سويف للتوعية بأضرار ومخاطر الإدمان والتعاطي تحت شعار " قوتنا في شبابنا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إشارة بدء المسيرة الرياضية، التي نظمها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لرئاسة مجلس الوزراء،وذلك بالتعاون مع المحافظة وبالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة، ضمن برنامج زيارة الصندوق، والتي تتضمن عقد سلسلة من الفعاليات والأنشطة بهدف رفع الوعي بخطورة وأضرار تعاطى المواد المُخدرة وحماية الشباب من الإدمان.

جاء ذلك في حضور "بلال حبش "نائب محافظ بني سويف وأحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد وهشام الجبالي مدير عام مديرية الشباب والرياضة والدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطي والدكتور ابراهيم عسكر مدير عام البرامج الوقائية بالصندوق وأحمد دسوقي مدير مكتب المحافظ وعلي يوسف رئيس المدينة وعلاء شحاته ابراهيم منسق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ببني سويف

وانطلقت المسيرة من أمام ديوان عام المحافظة حتى مبنى مديرية الشباب والرياضة على طريق كورنيش النيل، وشارك فيها أكثر من 150 من شباب المحافظة ومن متطوعي الصندوق فتيان وفتيات،حاملين لافتات وأعلام للتوعية بأضرار ومخاطر الإدمان والتعاطى، وسط تأمين وتنسيق مع الجهات الامنية والتنفيذية المعنية