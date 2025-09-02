نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة في سوق الانتقالات.. مانشستر يونايتد لم يقدّم عرضًا لمارتينيز رغم الشائعات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مفاجأة تناقض كل التوقعات، أكّدت شبكة Sky Sports أن نادي أستون فيلا لم يتلق أي عرض رسمي من مانشستر يونايتد للتعاقد مع الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، رغم ارتباط اسمه بقوة بالانتقال إلى أولد ترافورد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

صدمة في سوق الانتقالات.. مانشستر يونايتد لم يقدّم عرضًا لمارتينيز رغم الشائعات

وكانت عدة تقارير قد أشارت إلى أن مارتينيز، البالغ من العمر 32 عامًا، هو أحد الأهداف الرئيسية لليونايتد لتعزيز مركز حراسة المرمى، خصوصًا بعد اهتزاز مستوى أندريه أونانا في بعض المباريات الحاسمة، إلا أن تأكيدات Sky Sports نفت تمامًا وجود أي تحرك رسمي من النادي الإنجليزي العريق.

وعلى الرغم من هذه الشائعات، فإن أستون فيلا لم يظهر أي نية واضحة للتفريط في حارسه الأساسي، الذي يُعد أحد أبرز أعمدة الفريق تحت قيادة أوناي إيمري. ويُذكر أن مارتينيز يحظى بمكانة كبيرة بين جماهير الفيلا، لا سيما بعد تألقه في كأس العالم 2022 وتتويجه مع منتخب الأرجنتين باللقب.