مانشستر يونايتد يتراجع عن ضم مارتينيز.. "الراتب والعمر" وراء القرار المفاجئ

أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير لصحيفة Mirror البريطانية أن نادي مانشستر يونايتد قرر عدم التقدم بعرض رسمي للتعاقد مع الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، حارس أستون فيلا، رغم ارتباط اسمه بقوة بالنادي في الآونة الأخيرة.

ووفقًا للمصادر، جاء قرار التراجع بسبب عاملين رئيسيين:

راتب مارتينيز المرتفع، والذي يبلغ نحو 200،000 جنيه إسترليني أسبوعيًا.

تقدمه في السن، حيث يبلغ الحارس الأرجنتيني 32 عامًا، وهو ما يتعارض مع استراتيجية يونايتد الساعية لجلب عناصر شابة على المدى الطويل.

ورغم التألق المستمر لمارتينيز مع أستون فيلا ومنتخب بلاده، إلا أن إدارة الشياطين الحمر ارتأت أن الاستثمار في حارس بتلك المواصفات لن يكون خيارًا مستدامًا، خاصة مع وجود خيارات أخرى أقل تكلفة وأكثر قابلية للتطوير.

يُذكر أن تقارير سابقة قد أشارت إلى اهتمام يونايتد بالحارس البلجيكي الشاب سينيه لامنس كخيار بديل لمركز الحراسة، ما يعكس توجّه النادي إلى بناء مشروع طويل الأمد، بدلًا من التعاقد مع أسماء جاهزة ذات تكلفة عالية.