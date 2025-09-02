نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد فشل صفقة جويهي... ليفربول يغلق الباب في وجه ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو أن نادي ليفربول رفض السماح برحيل المدافع جو جوميز إلى صفوف ميلان الإيطالي، رغم وجود اهتمام جاد من النادي اللومباردي بالتعاقد مع الدولي الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي.

وجاء قرار الريدز بعد أن فشلت محاولاتهم لضم المدافع مارك غويي، لاعب كريستال بالاس، والذي كان مرشحًا لتعزيز خط الدفاع. وبحسب رومانو، فإن غويي كان الخيار البديل المثالي في حال الموافقة على خروج غوميز، لكن تعثّر المفاوضات مع كريستال بالاس جعل إدارة ليفربول تتخذ قرارًا حاسمًا بالإبقاء على مدافعها البالغ من العمر 28 عامًا.

ويُعد غوميز أحد الأسماء التي تحظى بثقة فنية داخل ليفربول، نظرًا لخبرته في البريميرليغ وقدرته على شغل أكثر من مركز دفاعي. من جهته، كان ميلان يأمل في استغلال وضع اللاعب لضمه على سبيل الإعارة أو شراء دائم، لتعويض النقص العددي في خطه الخلفي.