تسريب "فيديو الوداع" لمارك جويهي... واللاعب يقرر البقاء والمغادرة مجانًا في الصيف

أحمد جودة - القاهرة - في واقعة أثارت جدلًا واسعًا بين جماهير كريستال بالاس، تم تسريب فيديو "الوداع الرسمي" للمدافع الإنجليزي مارك غويي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ما أوحى بأن رحيله عن الفريق بات مسألة وقت لا أكثر.

لكن، وعلى عكس ما توقّعه كثيرون، أكدت مصادر Talksport أن غويي لا يزال ملتزمًا بالبقاء مع كريستال بالاس حتى نهاية عقده في صيف 2026، لكنه ينوي الرحيل مجانًا مع نهاية الموسم المقبل، حين يصبح حرًا في التوقيع لأي نادٍ دون مقابل.

الفيديو المسرّب، الذي يُرجّح أنه كان مُعدًا مسبقًا تمهيدًا لانتقال محتمل هذا الصيف، أعاد إشعال التكهنات حول مستقبله، خصوصًا بعد فشل صفقة انتقاله إلى ليفربول مؤخرًا، والتي كانت ستفتح الباب أمام رحيل جو غوميز إلى ميلان.

ورغم كل الجدل، يبدو أن اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا مرتاح بقراره، ولن يُجبر على الرحيل خلال الميركاتو الحالي، ما يُبقي الدفاع في بالاس مستقرًا... حتى إشعار آخر.