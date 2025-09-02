نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيوكاسل يرفض رحيل ول أوسولا إلى آينتراخت فرانكفورت رغم الاهتمام الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكّدت تقارير من شبكة The Athletic أن المهاجم الدنماركي الشاب ويل أوسولا، البالغ من العمر 22 عامًا، سيظل ضمن صفوف نيوكاسل يونايتد للموسم المقبل، رغم الاهتمام الكبير من نادي آينتراخت فرانكفورت الذي حاول الحصول على خدماته على سبيل الإعارة لموسم كامل في آخر أيام سوق الانتقالات.

نيوكاسل يرفض رحيل ول أوسولا إلى آينتراخت فرانكفورت رغم الاهتمام الكبير

وجاء قرار نيوكاسل بعد مراجعة دقيقة لموقف الفريق وحاجة المدرب إلى وجود أوسولا في تشكيلة الفريق، لا سيما في ظل المنافسات المحلية والقارية التي تنتظر الفريق في الموسم القادم.

يُذكر أن أوسولا أظهر مستويات واعدة خلال مشاركاته مع نيوكاسل، مما جعل النادي يحسم أمره بعدم التفريط به، مؤكدًا ثقته في قدراته المستقبلية.