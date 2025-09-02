نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصرفات غامضة من ألكسندر إيزاك قبل رحيله إلى ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر داخل نادي نيوكاسل يونايتد أن المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، البالغ من العمر 25 عامًا، أظهر سلوكًا وأداءً يوحيان بأنه لم يكن يرغب في تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا بدءًا من شهر أبريل الماضي.

وبحسب ما ورد في صحيفة The Telegraph، فإن تصرفات إيزاك أثارت قلق الجهاز الفني والإدارة، خاصة في المرحلة الحاسمة من الموسم، حيث بدا وكأنه أقل حماسًا وتركيزًا مقارنة ببقية اللاعبين.

تلك التصرفات أثارت علامات استفهام واسعة حول دوافع اللاعب، ومدى التزامه تجاه أهداف النادي، ما أثار نقاشًا داخليًا حول مستقبله مع الفريق.

يُذكر أن نيوكاسل كان يطمح لتحقيق مركز متقدم يؤهله لدوري الأبطال، إلا أن نتائج الفريق لم تكن على المستوى المطلوب، وسط الشكوك حول تأثير أداء بعض اللاعبين الرئيسيين.