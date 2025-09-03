الرياضة

مواجهات قوية لسبورتنج والاوليمبي ودلفي في افتتاح دوري القسم الثاني ب

0 نشر
0 تبليغ

مواجهات قوية لسبورتنج والاوليمبي ودلفي في افتتاح دوري القسم الثاني ب

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهات قوية لسبورتنج والاوليمبي ودلفي في افتتاح دوري القسم الثاني ب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مواجهات قوية لسبورتنج والاوليمبي ودلفي في افتتاح دوري القسم الثاني ب

تنطلق اليوم الاربعاء في تمام الساعة الرابعة عصرًا منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة (ب)، بإقامة 7 مباريات.


1- الاوليمبي مع اصحاب الجياد 
على ملعب نادي الاوليمبي يلتقي فريق الاوليمبي بقيادة علاء المني مع فريق أصحاب الجياد بقيادة حسن مصطفى.


2- الزهور مع دمنهور 


على ملعب مركز شباب الهلال بمطروح يلعب فريق الزهور  بقيادة ابراهيم صلاح مع فريق  دمنهور بقيادة سيد عبد العال. 


3- بدر مع الهلال 


على ملعب نادي بدر يلعب فريق بدر بقيادة محمد ابو حطب مع فريق الهلال بالضبعة بقيادة محمد مصطفى. 


4- أبو المطامير مع سبورتنج
على ملعب ابو المطاطير يخوض فريق مركز شباب أبو المطامير بقيادة حمادة عبد الله لقاء صعب مع نظيره فريق سبورتنج بقيادة محمد حسني.


5-الإسكندرية للبترول مع الحمام 


على ملعب اسكندريه للبترول يحل فريق الحمام بقيادة محمد لطفي كابوريا ضيفًا ثقيلًا على فريق الإسكندرية للبترول بقيادة أحمد فاروق. 


6- دلفي مع الحرية  


على ستاد الإسكندرية يستقبل فريق دلفي  بقيادة محمد شرف فريق الحرية بقيادة عصام ربيع.


7-المجد السكندري مع طلائع الأسطول 


على ستاد جامعة الإسكندرية يقام لقاء صعب بين فريق المجد السكندري بقيادة أمير قيصر مع فريق طلائع الأسطول بقيادة محمد ابو زيد.


. بينما يحصل فريق الرجاء على راحة في هذه الجولة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا