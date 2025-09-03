نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سامباولي يعود لتدريب فريقه السابق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عيّن نادي أتلتيكو مينيرو الأرجنتيني خورخي سامباولي مدربًا له، وفقًا لما أعلن عنه بطل الدوري البرازيلي لكرة القدم 3 مرات، الثلاثاء.

وكتب النادي على حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي «يعود سامباولي لتدريب الفريق مرة ثانية. وقّع المدرب البالغ 65 عامًا، والذي يمتلك سجلًا حافلًا بالنجاحات، عقدًا يمتد حتى نهاية عام 2027».

ويخلف سامباولي، الذي سبق له تدريب منتخبي تشيلي والأرجنتين، المدرب البرازيلي كوكا المقال الجمعة الماضي بسبب تراجع النتائج.

يُذكر أن الأرجنتيني قاد أتلتيكو مينيرو بين مارس (آذار) 2020 وفبراير (شباط) 2021، قبل خوض تجربة مع مرسيليا الفرنسي، ولاحقًا مع مواطنه رين؛ حيث بقي في منصبه لمدة شهرين ونصف الشهر فقط قبل إقالته في يناير (كانون الثاني).