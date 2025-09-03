نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة أوروجواي وبيرو في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف منتخب أوروجواي نظيره منتخب بيرو يوم الجمعة القادم، وذلك في إطار مباريات الجولة السابعة عشرة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

يستضيف ملعب سنتيناريو بالعاصمة الأوروجوايانية مونتيفيديو، مباراة الثانية والنصف من صباح يوم الجمعة القادم، بين منتخب أوروجواي ونظيره بيرو.

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قناة SSC السعودية، الناقل الحصري للمباراة في الوطن العربي.

ويطمح منتخب أوروجواي في استغلال عامل الأرض والجمهور، كذلك الرد على هزيمة مباراة الذهاب أمام بيرو على ملعبهم بهدف نظيف.

ويحتل منتخب أوروجواي المركز الرابع من المجموعة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم، بينما يأتي منتخب بيرو في المرتبة التاسعة وقبل الأخيرة برصيد 12 نقطة.

يذكر أن منتخب أوروجواي خاض 16 مباراة، نجح في تحقيق الفوز خلال 6 مباريات وتعادل في 6 مباريات، وتلقى الهزيمة في 4 مباريات.

