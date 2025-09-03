نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على مواجهات منتخب الكونغ فو ببطولة العالم للكبار بالبرازيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المنتخب المصري للووشو كونغ فو، لخوض منافسات بطولة العالم للكبار المقامة بالبرازيل لعام 2025، في نسختها السابعة عشر والتي تستمر حتى 8 سبتمبر 2025.

وجاءت قرعة البطولة على النحو التالي: يلتقي علي ناصر وزن 48 كجم مع بطل الصين ثم مع بطل اليمن، ويلتقي محمد خالد وزن 60 كجم لاعب فيتنام بدور الـ16، فيما يبدأ سيف محسن وزن 70 كجم، من دور الـ32 ليلاقي الفائز من تايبيه والتشيك.

أما الحسين وهدان وزن 85 كجم فيبدأ من دور الـ16 ليواجه بطل روسيا بدور الثمانية، بينما يبدأ أحمد شلبي في الوزن المفتوح من دور الثمانية ليلاقي الفائز من تركمانستان والأرجنتين في نصف النهائي.

وفي منافسات السيدات، تلعب ياسمين سليم دور الـ 8، وزن 48 كجم أمام فيتنام، وتواجه منة محمد حسن دور الـ8 وزن 70 كجم روسيا، فيما تلتقي آية صلاح دورالـ 8 وزن 75 كجم مع إيران.

ويشارك المنتخب في منافسات الساندا والأساليب بعشرة لاعبين بواقع 8 لاعبين في منافسات الساندا وهم: علي ناصر أحمد سليم، محمد خالد محمد الجيلاني، الحسين عبدالقادر حسن، سيف الدين محسن السيد، أحمد عبدالحميد أحمد شلبي، ياسمين سليم علي رزق، آية صلاح عيد محمد، منة الله محمد محمد حسن.

وفي منافسات الأساليب يشارك المنتخب المصري بلاعبين اثنين وهما اللاعبة رؤى خالد علي خليل، اللاعبة سارة صلاح محمد أحمد.

تضم بعثة المنتخب المصري للجهاز الإداري والفني خلال منافسات بطولة العالم للكبار بالبرازيل المهندس محمود خيري، رئيس بعثة الساندا، العقيد الكيلاني فاروق، رئيس بعثة الأساليب، كابتن معتز راضي، مدير فني ساندا، كابتن رامي كامل، مدرب ساندا.

كما تضم البعثة كابتن عبدالله سيد، مدرب عام أساليب، كابتن عصام سيد سليمان، حكم دولي ساندا، كابتن إنجي شريف محمد، حكم دولي أساليب.