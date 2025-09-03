نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فوز الاوليمبي ودلفي واسكندية للبترول وبدر بمجموعة بحري بدوري القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فوز الاوليمبي ودلفي واسكندية للبترول وبدر بمجموعة بحري بدوري القسم الثاني

أسفرت نتائج منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة (ب) عن التالي:

- فوز فريق الاوليمبي بقيادة علاء المني على فريق أصحاب الجياد بقيادة حسن مصطفى بهدف دون رد سجله حماده الشافعي.



- فوز فريق الإسكندرية للبترول بقيادة أحمد فاروق على فريق الحمام بقيادة محمد لطفي كابوريا بثلاثية نظيفة.

انتهى الشوط الأول بهدفين نظيفين سجلهما محمد حمو ومصطفى هالاند وأضاف مصطفى هالاند الهدف الثالث للبترول والثاني له.

- فوز فريق دلفي بقيادة محمد شرف على فريق الحرية بقيادة عصام ربيع بهدفين مقابل هدف.

انتهى الشوط الأول بتقدم فريق دلفي بهدفين نظيفين سجلها تايسون وأشرف السيد .

وفي الشوط الثاني الحرية يقلص الفارق ويحرز الهدف الأول في مرمي دلفي عن طريق حمودى..



- فوز فريق بدر بقيادة محمد ابو حطب على فريق الهلال بالضبعة بقيادة محمد مصطفى بهدف دون رد سجله

محمد جمال

- تعادل فريق الزهور بمطروح بقيادة ابراهيم صلاح مع فريق ألعاب دمنهور بقيادة سيد عبد العال سلبيا



- فريق شباب أبو المطامير بقيادة حمادة عبد الله لقاء صعب مع فريق سبورتنج بقيادة محمد حسني.

وتختتم الجولة غدًا بلقاء المجد السكندري مع طلائع الأسطول.

. بينما حصل فريق الرجاء على راحة في هذه الجولة.