بوكيتينو يكشف أعظم أمنيات مبابي

أحمد جودة - القاهرة - كشف ماوريسيو بوكيتينو، مدرب باريس سان جيرمان السابق، أن أعظم رغبة كانت للاعبه السابق كيليان مبابي هي الانتقال إلى ريال مدريد.

قاد المدرب الأرجنتيني باريس سان جيرمان من 2021 إلى 2022، خلال الحقبة التي شهدت تواجد نيمار وميسي ومبابي.

وخلال حديثه لبرنامج "El Cafelito"، سئل بوكيتينو عما حدث مع مبابي في تلك الفترة عندما كان ريال مدريد يرغب في ضم الدولي الفرنسي، وقال: لقد كان وقتا عصيبا بالنسبة لكيليان، لطالما كان يحلم بالذهاب إلى ريال مدريد منذ أن كان طفلا.

وأضاف: كنت مدربا لباريس سان جيرمان، لكنني رأيت صبيا تلمع عيناه من أجل ناد آخر، إنه أمر صعب للغاية، كنت مخلصا للنادي وقيمي، في النهاية مكث في باريس، ولكنه تمكن من تحقيق حلمه.

ورحل مبابي عن باريس سان جيرمان وهو يحمل تاج الهداف التاريخي للنادي برصيد 256 هدفا في 308 مباريات بجميع المسابقات، وانضم إلى ريال مدريد في صيف 2024 كلاعب حر، وسجل في الموسم الأول له بالدوري الإسباني 28 هدفًا في 32 مباراة، ليحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة عبر لاعبٍ واحد في موسمه الأول لريال مدريد، والذي كان بحوزة ألفريدو دي ستيفانو حيث سجل 27 هدفًا في موسم 1953-1954.