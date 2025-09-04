نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة نجم ننوتنجهام فورست ضمن أولوياته في ميركاتو صيف 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دخل البرازيلي موريلو، مدافع نوتنجهام فورست، قائمة اهتمامات نادي برشلونة تحضيرًا لسوق الانتقالات الصيفي المقبل في 2026، بعد المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ووفقًا لتقرير نشره موقع "فوتبول إسبانيا" نقلًا عن "كوت أوفسايد"، فإن برشلونة يُتابع موريلو منذ مارس 2024، ويستعد للدخول في منافسة قوية على ضمه الصيف القادم، رغم صعوبة المهمة في ظل اهتمام أندية كبرى أخرى، أبرزها أرسنال.

وأشار التقرير إلى أن نوتنجهام فورست سيكون منفتحًا على بيع اللاعب حال تلقيه عرضًا يتراوح بين 70 و80 مليون يورو، وهو الرقم الذي قد يُشعل سباق التعاقد مع المدافع الشاب.

ويبلغ موريلو 23 عامًا، ويجيد اللعب في مركز قلب الدفاع، ويرتبط بعقد مع نوتنجهام يمتد حتى يونيو 2029. وخلال مسيرته مع الفريق، خاض 78 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما، كما سبق له تمثيل نادي كورينثيانز البرازيلي قبل انتقاله إلى إنجلترا.