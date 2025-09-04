نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق: الثلاث نقاط هدف أساسي والأبيض مطالب بالتركيز قبل استئناف الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال أحمد صالح لاعب الزمالك السابق أن مباراتي الفريق في مسابقة الدوري أمام المقاولون العرب، ووادي دجلة فقط لم يظهر خلالهما أبناء ميت عقبة بالشكل الأفضل.

وأكد صالح في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع محمد أبو العلا عبر قناة الزمالك، أن الثلاث نقاط هدف أساسي لفريق الزمالك في كل المباريات دون النظر لإسم المنافس.

وأضاف لاعب النادي السابق أن النقاط التي يخسرها الزمالك لن تعوض وعلى اللاعبين إدراك الموقف قبل استئناف مباريات الدوري.

وشدد أحمد صالح على أن خوان ألفينا بيزيرا وشيكو بانزا أبرز لاعبي الزمالك حتى الآن، وأحمد فتوح لا بد من تواجده داخل المستطيل حتى ولو تغير مركزه.