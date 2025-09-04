نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر يستعد لإثيوبيا بمران مفتوح للإعلام في استاد القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني حسام حسن، استعداداته لمواجهة نظيره الإثيوبي غدًا الجمعة في العاشرة مساءً على استاد القاهرة، ضمن الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم، قبل السفر إلى بوركينا فاسو لملاقاة أصحاب الأرض يوم 9 سبتمبر في الجولة الثامنة.

وقرر الجهاز الفني فتح ربع الساعة الأولى من المران، المقرر انطلاقه في السابعة والربع مساءً اليوم على استاد القاهرة، أمام وسائل الإعلام المحلية والعالمية، بينما يحظى المنتخب الإثيوبي بنفس الفرصة في تمام التاسعة وخمس وأربعين دقيقة على أرضية الملعب ذاته، لإتاحة تغطية متوازنة وتحضيرات علنية قبل اللقاء المرتقب.

وضم حسام حسن 26 لاعبًا إلى معسكر المنتخب، أبرزهم: محمد صلاح، تريزيجيه، عمر مرموش، مصطفى محمد، إبراهيم عادل، أسامة فيصل، إلى جانب الحراس محمد الشناوي، محمد صبحي، مصطفى شوبير، وعبد العزيز البلعوطي، فضلًا عن عناصر الوسط والدفاع مثل حمدي فتحي، نبيل دونجا، مروان عطية، محمد هاني، ورامي ربيعة.

ويتصدر الفراعنة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، متقدمين بخمس نقاط عن بوركينا فاسو الوصيف (11 نقطة)، فيما جاءت سيراليون ثالثة بـ8 نقاط، تليها إثيوبيا وغينيا بيساو برصيد 6 نقاط لكل منهما، بينما يقبع منتخب جيبوتي في ذيل الجدول بنقطة وحيدة.