نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلم المونديال.. أفكار «حسام» بين الضغط الهجومي والتوازن الدفاعي واستغلال الخط الأمامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف منتخب مصر الأول لكرة القدم في العاشرة من مساء الجمعة القادم، نظيره منتخب إثيوبيا، وذلك في إطار مباريات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

الخط الأمامي سلاح «العميد»

يمثل خط هجوم المنتخب المصري الأول، النقطة الأقوى في منظومة اللعب لدى المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن وجهازه المعاون.

يمتلك المنتخب المصري العديد من الأسماء البارزة في الخط الأمامي، لعل أبرزها: محمد صلاح، عمر مرموش، أحمد مصطفى زيزو، محمود حسن "تريزيجية"، واللاعب مصطفى محمد.

تشكل قائمة الفراعنة الحيرة الممزوجة بالأفكار الفنية، والتي تساعد الجهاز الفني للمنتخب في تحقيق أقصى درجات الفكر، وبالتالي: التنوع الخططي، خلق مراكز جديدة لبعض اللاعبين، اللامركزية في بعض الأحيان.

من الأقرب أن يعتمد حسام حسن على طريقة لعب 3-4-3، ويعتمد على صلاح وزيزو ومرموش في الخط الأمامي، بالإضافة إلى اللاعب مصطفى محمد في مركز المهاجم.

الضغط العالي والتوازن الدفاعي

رغم وجود العديد من الأسماء التي تصنع الفارق في قائمة المنتخب المصري، إلا أن الحيطة والحذر لا بد منها أمام منتخبات القارة السمراء، وتحديدا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

يعتمد حسام حسن على تطبيق الضغط العالي والعكسي في معظم الأحيان، وتحديدا في بداية إنطلاق المباراة من أجل تسجيل هدف مبكر.

تعد طريقة 3-4-3 من أبرز الطرق التي شاهدناها مع المنتخب المصري تحت قيادة حسام حسن، نظرا للتوازن الدفاعي، وتثبيت 3 لاعبين في الخط الخلفي.