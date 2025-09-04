نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إسبانيا ضد بلغاريا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتم منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم استعداداته لمواجهة نظيره بلغاريا مساء اليوم الخميس 4 سبتمبر 2025، ضمن منافسات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويستضيف ملعب "فاسيل ليفسكي"، هذه المواجهة التي ستجمع بين منتخبي إسبانيا وبلغاريا اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بتصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال العالم 2026.

موعد مباراة إسبانيا ضد بلغاريا في تصفيات كأس العالم

تبدأ أحداث مباراة مباراة إسبانيا ضد بلغاريا اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا ضد بلغاريا في تصفيات كأس العالم

تُنقل مباراة إسبانيا ضد بلغاريا مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق اليمني حسن العيدروس.