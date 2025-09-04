نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتشيتينو يثير غضب جماهير برشلونة من جديد: "لن أدرب البرسا أبدًا.. وأنتظر ريال مدريد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعاد المدير الفني الحالي لمنتخب الولايات المتحدة، ماوريسيو بوتشيتينو، فتح ملف علاقته المتوترة مع نادي برشلونة، بتصريحات جديدة أثارت استياء الجماهير الكتالونية، بعد حديثه عن الشعار الشهير للنادي "أكثر من مجرد نادٍ" وانتقاد فلسفته.

خلفية العداء مع برشلونة

الجدل بين بوتشيتينو وبرشلونة ليس جديدًا، إذ سبق وأن ارتبط الأرجنتيني بتدريب الفريق قبل سنوات، لكنه وقتها صرّح بشكل حاسم أنه يفضل العمل في مزرعة بالأرجنتين على أن يتولى تدريب البلوغرانا.

ويعود ذلك إلى ارتباطه التاريخي بنادي إسبانيول، الغريم التقليدي للبرسا في كتالونيا، حيث لعب بقميصه في فترتين (1994 – 2001) و(2004 – 2006)، ما جعل انتماءه واضحًا للجميع.

تصريحاته الأخيرة ضد شعار برشلونة

في مقابلة نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، جدد بوتشيتينو موقفه: "أنا مع إسبانيول بشكل كامل، كثيرون يقولون لي (لو عرض عليك تدريب برشلونة سنرى ما ستفعل)، لكني أؤكد أنني لن أدرب برشلونة أبدًا."

وأضاف منتقدًا شعار النادي الكتالوني: "يقولون إن برشلونة أكثر من مجرد نادٍ، لكن ما معنى ذلك؟ هل يعني أن الأطفال يجب أن يتلقوا أفكارًا معينة؟ أعتقد أن برشلونة مخطئ في هذه الفلسفة."

وتابع: "لكل فريق ثقافته، برشلونة نادٍ كبير بلا شك، لكنني لا أتفق مع ما يريدون فرضه على الناس، بينما أرى أن إسبانيول أكثر استقلاليةً وانتماءً كتالونيًا من برشلونة."

عن ريال مدريد والفرص الضائعة

لم يقتصر حديث بوتشيتينو على برشلونة فقط، بل تطرق أيضًا إلى نادي ريال مدريد الذي ارتبط اسمه به مرارًا سواء كلاعب أو مدرب، حيث كشف: "أتيحت لي الفرصة للانضمام إلى ريال مدريد كلاعب، لكنها لم تكتمل. وكمدرب كانت هناك فرص فعلية، لكنها ضاعت في اللحظات الحاسمة."

وعن سبب عدم توليه تدريب الميرنغي خلفًا لـ زين الدين زيدان، أوضح: "في ذلك الوقت كان زيدان سيرحل، وكان هناك احتمال أن أتولى المنصب، لكني كنت قد وعدت رئيس توتنهام، دانييل ليفي، بالبقاء حتى الانتهاء من الملعب الجديد. أخبرته أنني سأذهب إذا وافق، لكن يبدو أنه لم يوافق."

وختم الأرجنتيني: "لا أعرف كيف استقبل فلورنتينو بيريز الأمر، لم يكن خطئي، فالعقد مع توتنهام كان لا يزال ساريًا. لكني أؤمن أن الفرصة ما زالت قائمة، وإذا حالفني الحظ، قد أكون مدرب ريال مدريد يومًا ما."