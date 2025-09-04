نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشرف صبحي عن تصريحات الصقر والحضري: لا بد من الثواب والعقاب ويجب احترام المنظومة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الأزمة الأخيرة والتي تمثلت في تصريحات أحمد حسن وعصام الحضري مدرب حراس منتخب المصر المشارك في كأس العرب ضد حسام حسن.

وكان الثنائي قد نشروا فيديو قصير وصف به عصام الحضري أحمد حسن بالعميد الأصلي، ليتم التفاعل مع الأمر بأنها إشارة لحسام حسن.

وجاء تعليق وزير الرياضة: "المنتخب قاب قوسين أو أدنى من التأهل لكأس العالم مع حسام العميد"،

وتابع: "كل من يعلم في منظومة اتحاد الكرة، يجب أن يكون في أدبياتها".

واختتم: "ومن يعمل في هذه المنظومة، لا يملك حق التصريح، إلا لمجلس الإدارة، ولا بد أن يكون هناك ثواب وعقاب، وأشكر هاني أبو ريدة على القيام بدوره".