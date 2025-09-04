نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تشكيل فريق المصري للكرة النسائية لمباراته أمام اتحاد بسيون بالجولة الثالثة من الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن الكابتن حسام حمادة المدير الفني للفريق الأول للكرة النسائية بالنادي المصري عن تشكيلته المختارة لمباراته أمام مضيفه فريق اتحاد بسيون والمقرر اقامتها في الرابعة عصر اليوم الخميس على ملعب بسيون ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري.

وتضم التشكيلة الأساسية كل من: هبه محمد لحراسة المرمى، خديجة مجاهد، مريم عبد الرازق ، هدى عبد اللطيف، مها حمدي لخط الظهر، سارة محمد، ياسمينا عصام ، فرح يوسف لخط الوسط، سلمى محمد ، أسانا ابراهيم، أونايس جودوين لخط الهجوم.

فيما ضمت قائمة البدلاء أحلام مصطفى، سهام شعبان، مريم السيد، مروة السعيد، رنا مسعد، سنية سيد، اسراء محمد، فرح حسن، فرح أحمد.

فيما يتكون الجهاز الفني من: ك/ حسام حمادة، مديرًا فنيًا، ك/ محمد سعد أبو النصر، مدربًا عامًا، ك/ محمد أسامة الغصناوي، مدربًا لحارسات المرمى، د/ رضوي أحمد محمد عبد الواحد، رئيسُا للجهاز الطبي، ك/ عادل المحروقي، مشرفُا ماليًا وإداريًا.

