نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل إسبانيا الرسمي أمام بلغاريا في تصفيات كأس العالم 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن لا فوينتي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب إسبانيا عن تشكيل فريقه لمواجهة منتخب بلغاريا بعد قليل بستاد فاسيل ليفسكي ضمن منافسات الجولة الأولى من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

تشكيل إسبانيا أمام بلغاريا

حراسة المرمى: سيمون

خط الدفاع: بورو، نورماند، هاوسن، كوكورييا.

خط الوسط: ميرينو، زوبميندي، بيدري.

خط الهجوم: يامال، ويليامز، اويارزابال.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وبلغاريا

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.