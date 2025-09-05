نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشيفرين يهاجم دوري السوبر الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد ألكسندر تشيفرين، رئيس ​اليويفا​، أن دوري السوبر الأوروبي كان سيقضي على كرة القدم كما نعرفها.

تشيفرين يهاجم دوري السوبر الأوروبي

ونفى ما أعلنه رئيس برشلونة خوان لابورتا عن وجود مفاوضات بين يويفا ومنظمي ​السوبر ليج​، موضحًا أن أي تواصل مع الأندية الإسبانية يتم بشكل عادي وليس عبره شخصيًا.

وأشار تشيفرين إلى أن النظام الجديد لدوري أبطال أوروبا لن يتغير، وأن ريال مدريد وبرشلونة مرحب بهما دائمًا في عائلة كرة القدم الأوروبية.

كما أشاد بإدارة اليويفا للأحداث الصعبة خلال جائحة كوفيد وإقامة النهائيات رغم التحديات.