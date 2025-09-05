نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فينيسيوس يقود ريال مدريد للفوز على كاستيا وديًا في المقال التالي

فرض فريق ​ريال مدريد​ الأول بقيادة تشابي ألونسو سيطرته على الفريق الرديف كاستيا خلال مباراة ودية أقيمت في ملعب التدريب بفالديبيباس هذا الأسبوع.

حسب ما ذكرت ماركا، غادر معظم لاعبي الفريق الأول لالتزامات دولية، بينما واصل من لم يتم استدعاؤهم التدريب تحت إشراف ألونسو. وشارك في المباراة كبار اللاعبين مثل رودريغو، داني سيبايوس، وترينت الكسندر ارنولد، ليحافظوا على جاهزيتهم البدنية.

انتهت المواجهة بنتيجة 2-0 لصالح الفريق الأول، سجّل المتألّق ​فينيسيوس جونيور​ الهدفين، بعد أن بقي مع الملكي ولم يكُن ضمن قائمة كارلو أنشيلوتي مدرب منتخب البرازيل.