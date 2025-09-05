نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لوكاكو يرفض الجراحة ويعتمد العلاج التحفظي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قرر النجم البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم فريق ​نابولي​ الايطالي، عدم خضوعه لعملية جراحية بعد إصابته في الورك، مكتفيًا بالعلاج التحفظي لتسريع العودة إلى الملاعب، وفقًا لما أوردته لا جازيتا ديلو سبورت.

واوضحت هذه المصادر ان لوكاكو يأمل ان تقل مدة غيابه إلى نحو ثلاثة أشهر، مستعينًا بأطباء بلجيكيين اعتاد التعامل معهم، وبالتنسيق المستمر مع فريقه الايطالي نابولي والمدرب أنتونيو كونتي والفريق الطبي للنادي. يذكر ان لوكاكو كان قد سجل في الموسم الماضي 14 هدفًا في 36 مباراة بالدوري الإيطالي، ليكون هداف فريقه.