نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة إنجلترا ضد أندورا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم؛ لمواجهة نظيره أندورا؛ مساء غدا السبت الموافق 6 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات تصفيات أوروبا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم.

موعد مباراة إنجلترا ضد أندورا في تصفيات كأس العالم

وستنطلق صافرة مباراة إنجلترا ضد أندورا، غدا السبت في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية، والثامنة مساءًا بتوقيت أبو ظبي، على ملعب فيلا بارك.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا ضد أندورا؟

وتعد شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي المسئولة بشكل حصري عن إذاعة مباريات تصفيات كأس العالم، داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.