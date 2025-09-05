نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التفوق فرعوني.. تاريخ مواجهات مصر أمام إثيوبيا قبل مواجهة الليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل منتخب إثيوبيا ضيفا على ستاد القاهرة الدولي، لمواجهة نظيره منتخب مصر، في إطار مباريات الجولة السابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ويرصد «دوت الخليج الرياضي» تاريخ مواجهات منتخب مصر الأول أمام نظيره منتخب إثيوبيا، وذلك قبل المواجهة المرتقبة الليلة.

تقابل المنتخب المصري أمام نظيره الإثيوبي في 20 مباراة سابقة، بدايتها كانت في التصفيات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية عام 1956، وانتهت لصالح المنتخب المصري بالفوز بنتيجة 9-3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

حقق منتخب مصر الفوز على نظيره الإثيوبي في 15 مواجهة سابقة، بينما فاز المنتخب الإثيوبي في 3 مواجهات، وحضر التعادل في مباراتين.

سجل لاعبو المنتخب المصري 59 هدفا في الشباك الإثيوبية، بينما استقبلت شباك الفراعنة 16 هدفا.

يعتبر حسام حسن المدير الفني الحالي لمنتخب مصر، كذلك محمد العطار، هما الثنائي صاحب الرصيد الأكبر من عدد الأهداف في مرمى إثيوبيا برصيد 6 أهداف لكل منهما.

آخر مباراة جمعت بين المنتخبين كانت في الجولة الخامسة من المجموعة الأولى في التصفيات المؤهلة لكأس العالم من النسخة الجارية، وانتهت بفوز منتخب مصر بثنائية نظيفة، في شهر مارس الماضي.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة بين منتخب مصر الأول أمام نظيره الإثيوبي في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تنقل المباراة عبر قناة أون سبورت 1، وكذلك قناة SSC 1 السعودية، وذلك بصوت المعلق الرياضي المصري حاتم بطيشة.