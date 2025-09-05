الرياضة

مواعيد أهم مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة

0 نشر
0 تبليغ

مواعيد أهم مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق كرة القدم في أنحاء المعمورة عبر محركات البحث على جوجل عن مواعيد مباريات اليوم الجمعة الموافق 5 سبتمبر 2025 في جميع البطولات.

وتشهد ملاعب كرة القدم حول العالم، اليوم الجمعة 5 سبتمبر 2025، العديد من المباريات المهمة في مختلف البطولات الأوروبية والإفريقية.

وتقام اليوم الجمعة، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات، وفيما يلي أبرز المواجهات والقنوات الناقلة:

تصفيات أمم إفريقيا المؤهلة لكأس العالم

▪︎الصومال ضد غينيا - في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر.

▪︎جنوب السودان ضد الكونغو الديمقراطية - في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر.

▪︎كينيا ضد جامبيا - في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر.

▪︎ناميبيا ضد مالاوي - في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر.

▪︎جمهورية الكونغو ضد تنزانيا - في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر.

▪︎جيبوتي ضد بوركينا فاسو - في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر.

▪︎أوغندا ضد موزمبيق - في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر.

▪︎بنين ضد زيمبابوي - في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر.

▪︎ليسوتو ضد جنوب إفريقيا - في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر.

▪︎كوت ديفوار ضد بورندي - في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر.

▪︎المغرب ضد النيجر - في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، وتتقل المباراة على SSC SPORTS HD2.

▪︎موريتانيا ضد توجو - في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر.

▪︎السنغال ضد السودان - في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، وتنقل على SSC SPORTS HD3.

▪︎مصر ضد أثيوبيا - في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، وتنقل المباراة على أون سبورت1، وSSC SPORTS HD1.

تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026

▪︎مونتينجرو ضد جمهورية التشيك - في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر والسعودية وقطر.

▪︎مولدوفا ضد الكيان الصهيوني - في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر والسعودية وقطر.

▪︎اليونان ضد روسيا البيضاء - في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر والسعودية وقطر.

▪︎أيسلندا ضد اذربيجان - في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر والسعودية وقطر.

▪︎سويسرا ضد كوسوفو - في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر والسعودية وقطر.

▪︎سلوفانيا ضد السويد - في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر والسعودية وقطر، وتذاع المباراة علىbein sports hd9.

▪︎جزر ألفارو ضد كرواتيا - في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر والسعودية وقطر، وتنقل على قناة bein sports 5.

▪︎الدنمارك ضد أسكتلندا - في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر والسعودية وقطر، وتنقل المباراة على bein sports hd3.

▪︎أوكرانيا ضد فرنسا - في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر والسعودية وقطر.

▪︎إيطاليا ضد إستونيا - في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت مصر والسعودية وقطر، وتُذاع على قناة bein sports hd2.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا