نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة 65 لاعبًا ولاعبة.. مواصلة التدريب الاسبوعى لمنطقة دراجات بنى سويف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظمت منطقة بنى سويف للدراجات برئاسة الدكتور محمد عبدالمنعم التدريب المجمع الأسبوعي للاعبين والهواة ، بمشاركة 65 لاعبًا ولاعبة من مختلف الأعمار، من البراعم والناشئين والشباب والرواد على طريق كورنيش بنى سويف، بحضور أيمن أحمد أمين الصندوق وغادة شحاتة المدير التنفيذي للمنطقة.

وشهد التدريب الدكتور محمد عبد المنعم رئيس مجلس الإدارة، الذي حرص على متابعة المران ودعم اللاعبين والهواة، مشيدًا بالحماس الكبير الذي أبداه المشاركون، ومؤكدًا أهمية الاستمرار في التدريب الأسبوعي لبناء قاعدة جماهيرية لرياضة الدراجات في المحافظة.

الدكتور محمد عبدالمنعم رئيس مجلس إدارة المنطقة وأشار إلى ان اليوم الجمعة هو التدريب الخامس عشر على التوالى لمنطقة دراجات بنى سويف والذى يقام كل يوم جمعة أسبوعيا، مشيرا إلى أن التجمع الرياضى يشهد إقبالا كبيرًا من مختلف الفئات العمرية بمحافظة بنى سويف.

واضاف الدكتور محمد عبدالمنعم: أن الهدف من تلك التدريبات إعداد جيل واعد من لاعبي الدراجات، وتعزيز المشاركة في البطولات المحلية والإقليمية، إلى جانب نشر ثقافة ممارسة الرياضة بين فئات المجتمع المختلفة، مقدما الشكر لمجلس إدارة المنطقة ومديرية الشباب والرياضة بقيادة هشام الجبالي على دعمهم الدائم وتذليل كافة العقبات مما يسهل عمل منطقة الدراجات بسهوله ويسر.

كما شارك في التدريب مسؤلين المتابعه الذين أشرفوا على تنظيم الفعالية وضمان سيرها بسلاسة، وشهد التدريب حضورًا مميزًا من الشخصيات العامة والداعمين والمشجعين، إلى جانب عدد من أولياء الأمور ومحبي رياضة الدراجات، الذين حرصوا على تشجيع اللاعبين وتحفيزهم على الاستمرار والتطور.

تأتي هذه الفعالية ضمن خطة منطقة الدراجات ببني سويف لتوسيع قاعدة الممارسين، وبناء جيل جديد من الرياضيين المتميزين، في ظل الدعم المستمر من وزارة الشباب والرياضة ومحافظة بني سويف.