النصر يتحرك لضم زميل رونالدو

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحافية أن نادي النصر يكثّف مفاوضاته للتعاقد مع النجم الإنجليزي ماسون غرينوود، مهاجم أولمبيك مرسيليا الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب شبكة «إي إس بي إن» العالمية، فإن هذا التحرك يأتي استجابةً لرغبة واضحة من قائد الفريق كريستيانو رونالدو، الذي طالب الإدارة بضم اللاعب ليعزز الخط الهجومي للعالمي.

غرينوود كان قريبًا من الانتقال إلى الدوري السعودي في صيف 2024، لكنه فضّل في ذلك الوقت البقاء في أوروبا، ليواصل مسيرته مع مرسيليا. ورغم ذلك، فإن النصر لم يتوقف عن متابعة وضعه، ويعمل حاليًا على تسريع المفاوضات لإغلاق الصفقة هذا الأسبوع.

اللاعب صاحب الـ23 عامًا قدّم موسمًا استثنائيًا مع مارسيليا 2024-2025، حيث لعب 36 مباراة سجل خلالها 21 هدفًا وصنع 6 أهداف، ليقود النادي الفرنسي للعودة إلى دوري أبطال أوروبا. هذا التألق لفت أنظار أندية كبرى في القارة العجوز، أبرزها إنتر ميلان الذي أبدى اهتمامًا بضمه في الميركاتو الحالي.

غرينوود كان قد ابتعد عن الملاعب منذ يناير (كانون الثاني) 2022 بعد اتهامات جنائية أُسقطت عنه لاحقًا في فبراير (شباط) 2023، ليعود إلى الملاعب عبر بوابة خيتافي الإسباني موسم 2023-2024، قبل أن ينتقل إلى مرسيليا في صيف 2024.