يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا مباشر دون تقطيع | تصفيات كأس العالم 2026.. تترقب الجماهير المصرية والعربية مواجهة قوية وحاسمة، عندما يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المدير الفني حسام حسن، مع نظيره الإثيوبي على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

منتخب مصر يستعد لحسم التأهل

مباراة الفراعنة ضد إثيوبيا

تكتسب المباراة أهمية خاصة كونها تمثل خطوة فاصلة للفراعنة نحو التأهل إلى المونديال العالمي، إذ يحتاج المنتخب المصري إلى إضافة ثلاث نقاط جديدة تعزز موقعه في صدارة المجموعة، وتجعله على بُعد خطوة واحدة فقط من تحقيق الحلم الذي ينتظره ملايين المصريين.

وتزداد الإثارة مع عودة النجم العالمي محمد صلاح، قائد المنتخب، إلى قائمة الفراعنة، بجانب العناصر المحترفة مثل عمر مرموش ومصطفى محمد، وسط دعم جماهيري ضخم متوقع حضوره في مدرجات استاد القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وإثيوبيا

ستنقل المباراة عبر مجموعة قنوات أون تايم سبورتس المفتوحة، الناقل الحصري لمباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم.

وتم تخصيص قناة ON Time Sport 1 لإذاعة اللقاء مباشرة، حتى يتمكن عشاق الكرة المصرية من متابعة مجريات المواجهة لحظة بلحظة.

موعد مباراة مصر وإثيوبيا

تقام المباراة مساء الجمعة 5 سبتمبر، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي، وسط أجواء جماهيرية كبيرة متوقعة لدعم المنتخب الوطني في مهمته الحاسمة.

ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة إثيوبيا

يدخل منتخب مصر اللقاء وهو في صدارة المجموعة برصيد 16 نقطة، متفوقًا على بوركينا فاسو صاحبة المركز الثاني برصيد 11 نقطة.

ويحتل منتخب سيراليون المركز الثالث بـ 8 نقاط، بينما يحل منتخب إثيوبيا في المركز الرابع برصيد 6 نقاط متساويًا مع غينيا بيساو. فيما يتذيل منتخب جيبوتي المجموعة بنقطة واحدة فقط.

تاريخ مواجهات مصر وإثيوبيا

واجه المنتخبان بعضهما البعض في 19 مباراة سابقة، تمكن الفراعنة من تحقيق الفوز في 14 مواجهة، بينما انتهت مباراتان فقط بالتعادل، في حين فازت إثيوبيا في 3 لقاءات فقط.

وتظهر هذه الأرقام التفوق التاريخي الكبير للمنتخب المصري على حساب المنتخب الإثيوبي.

خطة حسام حسن وتشكيل مصر المتوقع

يركز حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني على اعتماد أسلوب الضغط العالي والهجوم المبكر مستغلًا الحضور الجماهيري الكبير.

ومن المتوقع أن يبدأ بتشكيلة تضم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: رامي ربيعة – حسام عبد المجيد – محمد هاني – محمد حمدي.

خط الوسط: حمدي فتحي – أحمد سيد زيزو – محمود تريزيجيه.

الهجوم: محمد صلاح – عمر مرموش – مصطفى محمد.

دور محمد صلاح ونجوم المنتخب

يعد محمد صلاح قائد المنتخب وأحد أهم عناصر القوة في التشكيلة، حيث خاض مع منتخب مصر أكثر من 101 مباراة دولية، سجل خلالها 57 هدفًا وصنع 33 تمريرة حاسمة.

كما يعوّل حسام حسن على عمر مرموش الذي سجل 6 أهداف في 31 مباراة دولية، بجانب مصطفى محمد أحد أبرز مهاجمي الفراعنة في السنوات الأخيرة.

تصريحات رامي ربيعة قبل اللقاء

أعرب رامي ربيعة مدافع المنتخب المصري عن جاهزية اللاعبين لخوض مواجهة إثيوبيا، مؤكدًا أن المباراة ستكون نقطة فاصلة في مشوار التأهل لكأس العالم 2026، وأن جميع اللاعبين يسعون لتحقيق الفوز من أجل إسعاد الجماهير المصرية.

الدعم الجماهيري

يلعب الجمهور المصري دورًا مهمًا في مساندة الفراعنة، خاصة في المباريات الدولية بالقاهرة، حيث يشكل حضورهم حافزًا قويًا للاعبين لتحقيق الفوز ومواصلة المشوار نحو المونديال.