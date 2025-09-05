نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روبرتسون: ليفربول لن يتجاوز وفاة جوتا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعتقد الأسكتلندي آندي روبرتسون، ظهير أيسر فريق ليفربول، حامل لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن لاعبي الفريق الأحمر قد لا يتجاوزون أبدا وفاة زميلهم البرتغالي ديوغو جوتا.

وتلقى عالم كرة القدم صدمة بوفاة جوتا وشقيقه أندريه سيلفا في حادث سيارة في إسبانيا خلال شهر يوليو الماضي.

وكان روبرتسون يفكر في مستقبله مع ليفربول خلال الصيف، لكن كل مخاوفه تلاشت عندما سمع خبر وفاة جوتا، الذي كان يبلغ من العمر 28 عاما وقت وفاته.

وقال اللاعب البالغ عمره 31 عاما: كان هذا أصعب شيء نمر به على الإطلاق. لقد كانت مفاجأة صادمة للغاية. كان الأمر مدمرًا لعائلته، في المقام الأول، ولكنه أيضا مدمر لنا كمجموعة من الشباب.

وأضاف روبرتسون: كرة القدم، لا أعتقد أن أحدًا يهتم بها. عندما تحدث أمور كهذه، فإنها تعيد النظر في الحياة وتضعها في منظورها الصحيح، مثل قضاء الوقت مع عائلتك وأطفالك، لأنك لا تدري ما يخبئه لك القدر.

وزاد: كما قلت، إنه أصعب شيء نمر به على الإطلاق. كان فقدان أحد أقرب أصدقائي، بالنسبة لي، أمرا بالغ الصعوبة.

وتابع بالقول: إنه أمر لن نتجاوزه أبدا على الأرجح، ولكنه أمر يجب أن نحمله معنا. سنحمل ذكرياتنا معه. وطالما واصلنا ذلك، سيبقى دائما في أذهاننا وقلوبنا. هذا ما بوسعنا.

وكشف روبرتسون: لم يؤثر ذلك على قراري. كان القرار اتخذ بالفعل قبل هذه المأساة، لكنني عرفت في تلك اللحظة أن النادي بحاجة إلي.

وختم روبرتسون: أعلم أن قادة غرفة الملابس لديهم مهمة كبيرةٌ للقيام بها هذا الموسم، وهي محاولة مساعدة الجميع كناد، وحتى عائلة ديوغو، في هذه اللحظة العصيبة.