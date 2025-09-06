نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم جديد يظهر في تدريبات النصر قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت تدريبات فريق النصر السعودي، مساء الجمعة، الظهور الأول للمهاجم هارون كمارا، في إشارة إلى اقتراب الإعلان الرسمي عن الصفقة التي حسمتها إدارة النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم هجوم الفريق بطلب من المدرب البرتغالي جورجي جيسوس.

وأكدت صحيفة الرياضية أن كمارا حضر إلى مقر النادي قبل انطلاق المران، من أجل توقيع عقد انضمامه رسميًا إلى النصر، قبل أن يشارك مباشرةً في الحصة التدريبية مع زملائه.

ومن المقرر أن يخوض أولى مبارياته الرسمية بقميص العالمي أمام فريق الخلود يوم 14 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

إدارة النصر أتمت التعاقد مع كمارا بعقد يمتد لمدة ثلاثة مواسم حتى صيف 2028، ليكون أحد أبرز صفقات الفريق الهجومية للموسم الجديد، حيث يسعى جيسوس لتعزيز خط المقدمة بلاعب يملك الخبرة والقدرة على صناعة الفارق.

وقرر جورجي جيسوس إقامة حصة تدريبية إضافية يوم السبت، على أن يمنح اللاعبين راحة يوم الأحد، ثم يستأنف الفريق تحضيراته بشكل طبيعي يوم الإثنين استعدادًا للمواجهة المقبلة.

ويبلغ كمارا من العمر 27 عامًا، وقد انضم إلى الشباب في صيف 2024 قادمًا من الاتحاد، وخاض مع الفريق 35 مباراة الموسم الماضي سجل خلالها 7 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة، مما جعله هدفًا لإدارة النصر لتدعيم خط الهجوم.